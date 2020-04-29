Україна припинить своє існування в 2024 році і стане притулком для біженців

Таку маячну думку озвучив Володимир Жириновський в ефірі пропагандистського ток-шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Росія-1».



За його словами, Володимир Зеленський – останній президент незалежної України.



"Це останні вибори були. У 2024 році виборів у вас не буде. Не буде країни під назвою «Україна». Ви враховуйте ситуацію на Близькому Сході. Там розгорнуться такі події, що всі забудуть взагалі про те, що таке Україна", - запевняє одіозний політик.

Крім того, він вважає, що Європа, Росія і Туреччина будуть використовувати територію України для біженців з Близького Сходу, а всіх лояльних до Росії громадян Жириновський закликав переїжджати в РФ.

"Є можливість тут жити, працювати спокійно. А там – розберуться МНС. Це єдине, чим можемо допомогти Україні", - заявив він.

Раніше Жириновський "розкрив змову" між президентами США і Росії.

Скандальний політик упевнений, що Дональд Трамп і Володимир Путін "поділять Україну.

"Путін і Трамп можуть домовитися. Це буде відмінне досягнення. Корейці все-таки – це Далекий Схід, сирійці – Близький Схід. Але якщо він (Трамп - ред.) дасть можливість домовитися", - упевнений скандальний російський політик.

Крім того, він впевнений, що Україна буде тільки в межах Львова та п'яти районів.

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму. розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".

Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.







