Віце-спікер Держдуми РФ, а тепер депутат Петро Толстой публічно образив Україну і Грузію

За його словами, це "відбулися держави".

"Тільки завдяки нашій країні сьогодні на карті світу існують ось цих двох злісних інваліда, держави, які не відбулися, без частини своїх територій - Україна і Грузія", - сказав він.

Крім цього, він почав ображати Україну і запропонував провести засідання ПАРЄ в окупованій росіянами Ялті.

"Росія вас годувала, напувала, 25 років оплачувала вашу незалежність, щоб ви навчилися на мові розмовляти! І тепер ви смієте говорити, що ми агресори?! Як у вас язик повертається?!" - розкричався оскаженілий віце-спікер Держдуми.

Раніше, ще один депутат нелегітимної Державної Думи РФ Віталій Мілонов запропонував викупити території України.

Йому здалося мало Криму і він пішов далі.