Віце-спікер Держдуми РФ, а тепер депутат Петро Толстой публічно образив Україну і Грузію
За його словами, це "відбулися держави".
"Тільки завдяки нашій країні сьогодні на карті світу існують ось цих двох злісних інваліда, держави, які не відбулися, без частини своїх територій - Україна і Грузія", - сказав він.
Крім цього, він почав ображати Україну і запропонував провести засідання ПАРЄ в окупованій росіянами Ялті.
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"Росія вас годувала, напувала, 25 років оплачувала вашу незалежність, щоб ви навчилися на мові розмовляти! І тепер ви смієте говорити, що ми агресори?! Як у вас язик повертається?!" - розкричався оскаженілий віце-спікер Держдуми.
«Раз їх хвилюють лише гроші, ми готові піти на торг. Вони хочуть трильйони за Крим. Ми готові заплатити і викупити половину територій України. Повірте, багато українців цього чекають. Тоді для них настане щасливе життя. Коли купимо половину їх земель, друга половина сама попроситься до складу Росії", - вважає політик.
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