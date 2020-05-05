Вице-спикер Госдумы РФ, а теперь депутат Петр Толстой публично оскорбил Украину и Грузию

По его словам, это "несостоявшиеся государства".

"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот этих двух злостных инвалида, государства, которые не состоялись, без части своих территорий - Украина и Грузия", - сказал он.

Кроме этого, он начал оскорблять Украину и предложил провести заседание ПАСЕ в оккупированной россиянами Ялте.

"Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтобы вы научились на языке разговаривать! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" - раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.

Ранее, еще один депутат нелегитимной Государственной Думы РФ Виталий Милонов предложил выкупить территории Украины.

Ему показалось мало только Крыма и он пошел дальше.