Вице-спикер Госдумы РФ, а теперь депутат Петр Толстой публично оскорбил Украину и Грузию
По его словам, это "несостоявшиеся государства".
"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот этих двух злостных инвалида, государства, которые не состоялись, без части своих территорий - Украина и Грузия", - сказал он.
Кроме этого, он начал оскорблять Украину и предложил провести заседание ПАСЕ в оккупированной россиянами Ялте.
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"Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтобы вы научились на языке разговаривать! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" - раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.
«Раз их волнуют только деньги, мы готовы пойти на торг. Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь. Когда купим половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России", - считает политик.
Напомним, Жириновского опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.
Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.
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