Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Міхеїла Саакашвілі на урядову посаду

Після тривалих дискусій у суспільстві стало відомо, яку посаду зайняв екс-губернатор Одеської області в новому уряді. Так, 7 травня Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Як повідомляється в прес-службі голови держави, президент підписав відповідний указ.

Зеленський привітав Саакашвілі з «новим відповідальним викликом» і висловив надію на те, що політик додасть імпульсу Національній раді реформ та сприятиме важливим для країни змінам.

Сам Саакашвілі вже встиг відреагувати на своє нове призначення. У своєму новому пості в Фейсбук політик розповів про те, що вже готовий відзначити те, що трапилося відмінним грузинським вином.

«Кілька пляшок відмінного грузинського вина з мого села прорвали карантин і доїхали до мене сьогодні. В принципі сьогодні є що відзначати. Здоров'я вам», - написав Саакашвілі і поділився відповідною фотографією.

Відзначимо, що раніше про майбутнє призначення Саакашвілі на посаду секретаря Національної ради реформ розповідав журналіст та блогер Юрій Бутусов.

Бутусов стверджував, що повноваження екс-президента Грузії на цій посаді можуть розширити, завдяки чому він зможе брати участь у засіданнях Кабінету міністрів.

"6 травня очікується указ президента про призначення Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є Володимир Зеленський", - підкреслив журналіст.

Бутусов зазначав, що попередня посада, яку пропонували Михайлу Саакашвілі – віце-прем'єра – була офіційно вище, однак і тепер доступ до інформаційного простору у політика буде хорошим.

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