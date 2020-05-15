За рік президентства Володимира Зеленського держпосади в Україні отримали понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» чи пов'язані з ними

Також високі пости зайняли ті, хто надавав послуги "Кварталу", співпрацював із Зеленським на професійній основі, а також його знайомі, друзі або родичі, сообщаяет громадська організація «Комітет виборців України».

"Кварталівці" отримали посади в Офісі президента, органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, увійшли в наглядові ради і комітети. А також стали народними депутатами.

При цьому, бсолютное більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах та не мали подібного досвіду. Кардинальні зміни в їхній кар'єрі сталися з приходом Володимира Зеленського до влади.

Варто відзначити, що Зеленський, будучи кандидатом у президенти заявляв, що при його правлінні всі посади будуть раздавть виключно за професійною ознакою.

«Не переживайте, кумівства у нас не буде», - обіцяв тоді він.

Але на ділі все сталося по-іншому

Зараз в Офісі президента працюють:

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є людиною бухгалтера «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони.

Андрій Єрмак (кінопродюсер, приятельЗеленского) - керівник Офісу президента.

З оточення Зеленського народними депутатами України стали:

Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу «Кварталу 95»)

Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)

Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, учасник команди КВК «Три товстуни») - перший заступник голови українського парламенту.

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина вчилася в одному класі з Зеленським)

Олександр Кабанов (сценарист «Кварталу 95»)

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)

Олександр Скічко (телеведучий, актор, водив знайомства з «Студією Квартал 95»)

Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)

Володимир Воронов (за даними ЗМІ співпрацював з «Квартал-концертом")

Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів «Кварталу 95»)

Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВК)

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є дочкою продюсера «Ліги Сміху»)

Максим Ткаченко (керівник ТОВ «Квартал-Концерт»)

Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)

В центральних органах виконавчої влади та при державній структурах виявилися такі особистості пов'язані з «Кварталом» та Зеленським:

Олександр Гогилашвили (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки з «Студією Квартал 95») - заступник глави МВС.

Ірина Копайгоры (за даними ЗМІ є дочкою викладача у Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці з «Студією Квартал 95» в Запоріжжя) - голова Державного агентства України з питань кіно.

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є людиною народного депутата Борзов, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами.

Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - член Наглядової ради Приватбанку.

В органах безпеки отримали посади:

Владислав Бухарев (ЗМІ називають Бухарева чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» і знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ.

Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України.

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директором з розвитку «Студії Квартал 95») - керівник департаменту інформаційної політики Офісу президента.

Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Сергій Трофимов (виконавчий продюсер «Кварталу 95») - перший заступник голови Офісу президента.

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента.

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга народу») - заступник керівника Офісу президента.

Зазначимо українці обурені таким станом справ. Президенту напомниди про обіцянку, яку до сожлению виявилося брехнею.

«Новини, на які ми заслужили», «Це жахливо…», «Рука руку миє», «Вони всі клавішники віртуози», «Капець країні», «Хоч посміємося((», - пишуть в мережі.

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