Стали відомі нюанси підвищення зарплат українським чиновникам

Як передає Politeka.net, про це під час засідання уряду заявив в. о. керівника Нацагенства з питань держслужби Володимир Купрій.

Зокрема, чиновникам хочуть підвищити зарплати за рахунок скорочення преміальної частини, незважаючи на введений в Україні карантин, який спровокував масове безробіття.

Для чиновників 70% щомісячної зарплати становитиме оклад, а премії будуть виплачувати щоквартально і щорічно.

"Завдання - спростити структуру зарплати. 70% має бути оклад, а 30% – премії, які будуть прив'язані до результатів роботи. Зараз є 13 елементів, 6 з яких змінні і залежать від керівництва", - Купрій повідомив під час засідання.

Однак в уряді поки не готові назвати розмір підвищення за умови, якщо нововведення буде затверджено. Глава Кабміну Денис Шмигаль, у свою чергу, за таких умов запропонував і скоротити кількість чиновників.

Раніше ми розповідали про те, що українці можуть отримати небувалі виплати. За інформацією Мінсоцполітики, така "допомога" призначена для працівників сфери соціального захисту.

Такі співробітники отримають право на доплату до зарплати в розмірі 100% за умови, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект.

По суті, мова йде про отримання подвійної зарплати.

Розраховувати на це зможуть працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування одержувачів. У Мінсоцполітики опублікували конкретний перелік працівників, яких чекають доплати:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

соцпрацівник;

фахівець з фізреабілітації;

практичний психолог/психолог.

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