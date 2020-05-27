Олигархическая система за последние десятилетия буквально обескровила Украину

Такое заявление известный общественный деятель и телеведущий Андрей Пальчевский сделал в эфире программы «Пульс» на телеканале «112», пишет Знай.юа.

«Мы знаем, откуда пришел Владимир Зеленский. Не профессиональный политик, не профессиональный экономист и т.д. Есть два варианта. Недруги собираются его сбросить и ввергнуть страну в очередной хаос. Готова ли к этому Украина?», - поинтересовался политолог.

Он также задался вопросом, готова ли наша страна к еще одному Майдану, заметив, что некоторые люди полагают, что каждый следующий Майдан делает страну лучше.

«Мы учимся, но очень медленно. Я понимаю, что сейчас страна обескровлена 30-летием олигархической систему, полностью разбалансирована экономика. У нас как зашли в 91-м году олигархи, как забрали власть и деньги…а потом мы удивляемся, почему у нас самые бедные люди, почему у нас самое большое количество заробитчан. Почему у нас каждые пять лет революции? Потому что такую несправедливость, как мы унаследовали в 90-е годы, особенно при правлении Леонида Даниловича»..., - подчеркнул Пальчевский.

Он признал, что Кучма, по всей видимости, не хотел построить такое общество, однако остановить его появление просто не смог.

По словам Пальчевского, впоследствии число олигархов в Украине увеличивалось с каждым новым президентом.

«Потом приходит Янукович – одним олигархом больше. Потом приходит Ющенко – одним олигархом больше. Да и он сам, злые языки говорят, что очень хорошо себя чувствует пчеловод – любитель на пенсии. А вы думаете он несчастный бедный ходит продает по 20 гривен за ведро мед?», - поинтересовался политолог.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором сроке: «Быстро пришел аппетит во время еды».

Как сообщала Politeka, Пальчевский поставил на место Фарион после атаки на Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский обратился к Зеленскому после скандального решения Минздрава.