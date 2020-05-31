Андрій Пальчевський та Віталій Кличко - головні фаворити в боротьбі за крісло мера української столиці

Про це інформує Politeka.net з посиланням на результати соціологічного дослідження ГО "Центра суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", яке проводилося в Києві з 13 по 17 травня 2020 року.

Експерти з'ясували, що нинішнього градоначальника Віталія Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих, хто визначився. Другим фаворитом у гонці за крісло мера з показниками у 18,1% і 22,6% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, став журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський.

У ТОП-5 також потрапили такі політики: Микола Томенко ("Рідна країна") - 9% голосів, Сергій Притула ("Голос") - 5,4% і Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6% голосів киян.

У порівнянні з попередніми опитуваннями рейтинг чинного мера знизився на 5%, в той час як підтримка його найближчого суперника Андрія Пальчевського збільшилася на 5%.

Експерти запевняють, що рейтинг нинішнього мера Віталія Кличка падає досить прогнозовано, а Андрій Пальчевський майже зрівнявся з ним в очній боротьбі.

За словами соціолога Миколи Спірідонова, Віталій Кличко втрачає підтримку серед киян в тому числі і через щоденні брифінги, з допомогою яких він намагається піаритися.

"Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив, не проводить брифінги. Навпаки, створює імідж людини більш позитивного, поінформованого в питаннях медицини", - прокоментував він феномен зростання рейтингу самовисуванця.

А от потенційні кандидати на посаду мера Києва від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Микола Тищенко поки що залишаються поза п'ятірки лідерів через те, що президентська політсила впевнено втрачає підтримку серед українців.

Раніше журналіст Андрій Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні.

За його словами, приватизація не працює до тих пір, поки законом не передбачена зворотна націоналізація.

«Якщо, наприклад, люди забрали якусь галузь, їм дали час, вони не впоралися. А у нас ніхто не справився. Воно все має повернутися назад. Більш того, націоналізація зараз, якщо говорити серйозно, може проходити абсолютно відкрито, народним референдумом, про який казав Зеленський», - зазначив Пальчевський.

За його словами, все можна прописати і націоналізувати майно за умов компенсації.

Нагадаємо, що Зеленський не зміг виправдати сподівань, Пальчевський попередив про розплату: "До осені...".

Як повідомляла Politeka, справу Порошенка зам'яли, Пальчевський розкрив скандальні подробиці.

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