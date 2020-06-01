Росія вже більше шести років розпалює конфлікт на сході України, ставлячи під загрозу життя мирного населення

З новою вимогою до керівництва країни-агресора звернувся посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор. Він закликав Росію повернути Україні контроль над Кримом і повністю вивести своїх військових з усієї території чужої країни. Про це повідомляє прес-служба Місії в США.

Він звернув увагу на те, що військові дії на Донбасі з боку окупантів не слабшають, незважаючи на ситуацію з пандемією смертоносного вірусу. Гілмор зазначив, що з самого початку конфлікт розгорівся через те, що Кремль спробував повернути Україну під свій вплив.

«Не слід помилятися - конфлікт на сході України не є "внутрішнім". Українці боролися за свою свободу на центральній площі Києва в найбільш важкі зимові місяці 2013 та 2014 років, вимагаючи підзвітного уряду. Прагнучи підірвати прихильність України демократичним цінностям та шлях країни до більшої інтеграції з Європою, російська влада ініціювала цей конфлікт - в намаганні повернути Україну під вплив Кремля», - заявив посол.

Гілмор нагадав, що зараз влада так званих «республік» на Донбасі існує виключно завдяки прямій підтримці з Москви.

«Ці сили спираються на російську техніку і зброю, які ніколи не перебували на озброєнні українських військових. Весь тягар відповідальності за цей конфлікт лягає на Кремль», - наголосив посол США.

Він додав, що своїми діями в Україні Росія відштовхнула від себе всіх міжнародних партнерів.

Крім того, Гілмор підняв тему репресій в аннексированном Криму, висловивши свою стурбованість утисками місцевих кримських татар і українців.

Посол закликав Росію повернути повний контроль над Кримом і вивести свої війська з Донбасу. Він додав, що санкції проти Кремля будуть діяти до виконання Росією своїх міжнародних зобов'язань.

«Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми не знаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією», - підсумував Гілмор.

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