Ось це загострення пристрастей

У прямому ефірі відбувся досить серйозний скандал між колишнім депутатом ВРУ Ігорем Мірошниченком і проросійською активісткою Оленою Бондаренко

Так, Бондаренко назвала свого опонента хвостатою мавпою через причіпки з боку колишнього депутата.

Як повідомляє Politeka.net, відео перепалки між Бондаренко і Мірошниченко з'явилося на офіційній сторінці телеканалу «НАШ» в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Ведучі надали слово Мірошниченко, який заявив, що Україна має абсолютний суверенітет, проводить мовну політику на своїй території, не погоджуючи її з сусідами, включаючи Росію, Румунію і Угорщину.



«Нам не потрібно узгоджувати свої дії з сусідами. Особливо це стосується Російської Федерації. Але те ж саме можна сказати і про Угорщину чи Румунію. Наша країна незалежна», — повідомив він. Після цих слів Мірошниченко сказав, що ставлення Бондаренко до української мови може бути пов'язано виключно з поганою успішністю в шкільні роки.

На це колишня «регіоналка» відповіла по-своєму на підвищених тонах.

«Мавпа з хвостом! Не переходьте на особистості!», - заявила вона майже з криком.

У відповідь на це Мірошниченко з характерною посмішкою на обличчі назвав Бондаренко «істеричкою».

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