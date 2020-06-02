Журналіст Андрій Пальчевський провів аналогію з протестами у США і Україні, і звернувся до президента Володимиру Зеленському

Як передає Politeka.net, про це йдеться у новому відеозверненні на Facebook-сторінці Пальчевського. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

«Надивившись на всі ці грабунки, вбивства і все, що відбувається в Америці, я задався одним питанням. Ось у нас були два Майдану. Я не пам'ятаю, щоб у нас грабували магазини. Зате я чудово пам'ятаю, як серед повсталих, коли треба було просто увійти і погрітися, там якась бабуся сиділа всередині, яка не пустила. І що ви думаєте? Наші дядьки спокійно зібралися і пішли шукати інше місце», - зазначив журналіст.

Пальчевський зазначив, що США є чому повчитися в Україні.

«найцікавіше, що представники цієї країни, судячи з усього, вчать нас, як треба жити. Це жителі США нам розповідають, як треба платити пенсії, як нам треба підвищувати пенсійний вік, як нам треба підвищувати тарифи на енергію, яким чином ми повинні віддавати борги і яким чином ми повинні будувати нашу демократію. А у мене зустрічна пропозиція. Панове, американські друзі, а не хочете подивитися, як у нас це проходить?», - зазначив він.

При цьому Пальчевський звернувся до Володимира Зеленського з попередженням.

«На жаль, повинен сказати, що це пройшло для наших багатіїв безслідно. Я маю на увазі не тих, хто там містить магазини, або працює на вулиці, а для наших олігархів. Вони, як були при владі, так і залишилися. І схоже президентові Зеленському теж треба зробити висновки, тому що те, що відбувається в результаті пандемії, в першу чергу пандемії, а в другу чергу вбивства цього темношкірого людини, у нас може статися точно також. Ще пару Кагарлыков, ще кілька перестрілок в Броварах, і може спалахнути моментально таке ж явище», - підкреслив журналіст.

а они нас учат строить новую Украину... а они нас учат строить новую Украину... Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 2. Juni 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні: «Все має повернутися назад».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про помилку, яка обернеться катастрофою: «Утримати владу не вдасться».

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