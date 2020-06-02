Журналист Андрей Пальчевский провел аналогию с протестами в США и Украине, и обратился к президенту Владимиру Зеленскому

Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом видеообращении на Facebook-странице Пальчевского. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Насмотревшись на все эти грабежи, убийства и все, что происходит в Америке, я задался одним вопросом. Вот у нас были два Майдана. Я не помню, чтобы у нас грабили магазины. Зато я отлично помню, как среди восставших, когда надо было просто войти и погреться, там какая-то бабуся сидела внутри, которая не пустила. И что вы думаете? Наши дядьки спокойно собрались и ушли искать другое место», - отметил журналист.

Пальчевский отметил, что США есть чему поучиться в Украине.

«Самое интересное, что представители этой страны, судя по всему, учат нас, как надо жить. Это жители США нам рассказывают, как надо платить пенсии, как нам надо повышать пенсионный возраст, как нам надо повышать тарифы на энергию, каким образом мы должны отдавать долги и каким образом мы должны строить нашу демократию. А у меня встречное предложение. Господа, американские друзья, а не хотите посмотреть, как у нас это проходит?», - отметил он.

При этом Пальчевский обратился к Владимиру Зеленскому с предупреждением.

«К сожалению, должен сказать, что это прошло для наших богатеев бесследно. Я имею ввиду не тех, кто там содержит магазины, или работает на улице, а для наших олигархов. Они, как были у власти, так и остались. И похоже президенту Зеленскому тоже надо сделать выводы, потому что то, что происходит в результате пандемии, в первую очередь пандемии, а во вторую очередь убийства этого темнокожего человека, у нас может произойти точно также. Еще пару Кагарлыков, еще пару перестрелок в Броварах, и может вспыхнуть моментально такое же явление», - подчеркнул журналист.

а они нас учат строить новую Украину... а они нас учат строить новую Украину... Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 2. Juni 2020

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского об ошибке, которая обернется катастрофой: «Удержать власть не удастся».

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по ошибкам прав: «Надо было взять и…»