Журналіст Андрій Пальчевський розповів про жахливі наслідки правління Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, він розкритикував главу держави у ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Андрій Пальчевський звернув увагу на протести в США і провів паралелі зі скандальними "плівками Порошенко". Він нагадав, що колишній президент у розмові з віце-президентом США Джо Байденом відзвітував про підвищення тарифів і готовності знімати чиновників:

"Петро Порошенко в розмові з Байденом погрожував мешканцям Минессоты тим, що він хоче приїхати до Байдену в Минессоту. Ви пам'ятаєте, у своїй телефонній розмові колишній президент доповів Байдена про те, що він підвищив тарифи в два рази більше, ніж було потрібно, звільнив генпрокурора, хоча не за що, готовий звільнити нового, Луценко".

Журналіст обурився, як чинний президент Володимир Зеленський відреагував на скандал. Андрій Пальчевський впевнений, що "плівки Порошенко" можуть призвести до не менших протестів, ніж у США.

"Здавалося б, цього достатньо для того, щоб у нас розгорівся скандал покрутіше, ніж у Минессоте. Виявляється, президент Зеленський вже прийшов в якесь зачароване місце під назвою Банкова і сказав, що "це не пріоритет". Подумаєш, президент країни (будь-який) дзвонить іноземцю та розповідає, що він виконав такі-то такі-то завдання і всіляко підкреслює, що готовий виконати ще", - підкреслив телеведучий.

За словами Андрія Пальчевського, у президента зараз є тільки одне пріоритетне завдання - утримати країну на плаву. У той же час, через кілька місяців українцям доведеться несолодко.

"Я розумію, що у президента Зеленського завдання - утримати країну від сповзання в подібне Сполученим Штатам стан. Тепер питання: як ви думаєте, чи багато треба, щоб з цієї іскри розгорілося полум'я ненависті? Адже країна увійде в осінь абсолютно злиденною. Сьогодні на 100% краще, ніж завтра, тому що впало наповнення бюджету. Як ви розумієте, він не може наповнитися. Ми дійшли до такої стадії деіндустріалізації... а що ми будемо продавати? Урожай? Треба затягувати паски до осені, дива не сталося", - зазначив Пальчевський.

Телеведучий звернув увагу, що Володимир Зеленський не виправдав надій українців. Все, чого президенту вдалося домогтися - зайняти свій пост.

"Зеленський прийшов - це було єдине чудо. Далі чудеса припинилися. Був актор - став президент. Ви ж скромні люди, ви ж не можете вимагати від Зеленського два дива. Щоб бідність закінчилася, щоб бандити були в тюрмах, як говорив Ющенко преподобний бджоляр, щоб, як там було: "весна прийде - будемо саджати". Ось цих чудес не сталося", - підсумував Пальчевський.

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