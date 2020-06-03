Журналіст Андрій Пальчевський розповів про жахливі наслідки правління Володимира Зеленського
Як повідомляє Politeka.net, він розкритикував главу держави у ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
Андрій Пальчевський звернув увагу на протести в США і провів паралелі зі скандальними "плівками Порошенко". Він нагадав, що колишній президент у розмові з віце-президентом США Джо Байденом відзвітував про підвищення тарифів і готовності знімати чиновників:
"Петро Порошенко в розмові з Байденом погрожував мешканцям Минессоты тим, що він хоче приїхати до Байдену в Минессоту. Ви пам'ятаєте, у своїй телефонній розмові колишній президент доповів Байдена про те, що він підвищив тарифи в два рази більше, ніж було потрібно, звільнив генпрокурора, хоча не за що, готовий звільнити нового, Луценко".
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Журналіст обурився, як чинний президент Володимир Зеленський відреагував на скандал. Андрій Пальчевський впевнений, що "плівки Порошенко" можуть призвести до не менших протестів, ніж у США.
"Здавалося б, цього достатньо для того, щоб у нас розгорівся скандал покрутіше, ніж у Минессоте. Виявляється, президент Зеленський вже прийшов в якесь зачароване місце під назвою Банкова і сказав, що "це не пріоритет". Подумаєш, президент країни (будь-який) дзвонить іноземцю та розповідає, що він виконав такі-то такі-то завдання і всіляко підкреслює, що готовий виконати ще", - підкреслив телеведучий.
За словами Андрія Пальчевського, у президента зараз є тільки одне пріоритетне завдання - утримати країну на плаву. У той же час, через кілька місяців українцям доведеться несолодко.
"Я розумію, що у президента Зеленського завдання - утримати країну від сповзання в подібне Сполученим Штатам стан. Тепер питання: як ви думаєте, чи багато треба, щоб з цієї іскри розгорілося полум'я ненависті? Адже країна увійде в осінь абсолютно злиденною. Сьогодні на 100% краще, ніж завтра, тому що впало наповнення бюджету. Як ви розумієте, він не може наповнитися. Ми дійшли до такої стадії деіндустріалізації... а що ми будемо продавати? Урожай? Треба затягувати паски до осені, дива не сталося", - зазначив Пальчевський.
Телеведучий звернув увагу, що Володимир Зеленський не виправдав надій українців. Все, чого президенту вдалося домогтися - зайняти свій пост.
"Зеленський прийшов - це було єдине чудо. Далі чудеса припинилися. Був актор - став президент. Ви ж скромні люди, ви ж не можете вимагати від Зеленського два дива. Щоб бідність закінчилася, щоб бандити були в тюрмах, як говорив Ющенко преподобний бджоляр, щоб, як там було: "весна прийде - будемо саджати". Ось цих чудес не сталося", - підсумував Пальчевський.
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