Президент Володимир Зеленський відреагував на інцидент з його дружиною, і вирішив змінити законодавство

Він хвилюється через те, що люди часто відносяться до першої леді несправедливо і ведуть себе неетично. Саме Зеленський хоче створити, який буде регулювати інститут першої леді, передає УП.

За словами Зеленського, його дружина часто стикається з безпідставною критикою. В якості прикладу він згадав ситуацію з лікарем, який повів себе, на його думку, неправильно.

Тоді Олена Зеленська писала листи підтримки лікарів, але це оцениои не все.

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"Антипіар їй зробив чоловік, відповівши: що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки - ред ..)? На жаль, цей лікар не міг отримати ці 300 відсотків, але він не рятував людей від вірусу. А цю надбавку можуть отримувати тільки лікарі, які боролися з вірусу, які ризикували свої життям ", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що, на його думку, цей чоловік повів себе неетично і образливо. Тому надбавки і зарплата не залежних від першої леді.

"Що повинна була зробити перша леді? Вона дійсно робить багато речей. Без піару. Я їй кажу, що вона про все розповідати (громадськості - ред ..). Але я не хочу її міняти. Вона для мене важливіше як моя дружина, мати моїх дітей, ніж перша леді ", - підкреслив він.

Зеленський додав, що після цього вирішив законодавчо врегулювати інститут першої леді.

"Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді. Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, повинні бути обов'язки. Я так вважаю. Серйозно кажу. Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що робити перша леді. Не повинні були у неї питати (чим вона займається - УП). Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроект на законодавчому рівні закріпити це питання. Тут не потрібно ніяке бюджетне фінансування ", - заявив президент.

олена зеленська

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікар ортопед-травматолог Нововолинської центральної міської лікарні у Волинській області Віталій Денисюк розкритикував лист з подякою від дружини президента України Олени Зеленської. Свою думку з цього приводу він висловив в Facebook.

«Працюєш, об'єктивно, голими руками. Ти - лікар, який практично живе на роботі. І ти захворів COVID-19. Самоізоляція. Одужання. Далі в роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти не захворів на роботі - абсурд. Сьогодні вручили "подяку" від Олени Зеленської - зрадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень», - написав лікар.

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