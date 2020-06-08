Власть меняется, а украинцы по-прежнему находятся в пучине нищеты. Как нам всем дружно не попасть на клубнику в Финляндию, разъяснил украинский журналист и политик Андрей Пальчевский

Эксперт предрек изменения на политической арене уже этой осенью. Об этом Пальчевский заявил в эфире программы "Прайм" на телеканале "112 Украина".

По его словам, коррупция не дает Украине шанса догнать ту же Польшу.

"Для того, чтобы догнать Польшу нам нужно 50 лет. Для этого нам нужно унять, утихомирить нашу элиту. Ни один президент не поднял руку ни на одну голову. Никого не посадили в тюрьму. И безнаказанность украинского олигархата достигла такого предела, что страна пала на колени от нищеты. Потому что приходят все "ющенкоподобные", - отметил журналист.

По мнению эксперта, для того, чтобы разговор с олигархами был эффективным, следует проводить его в присутствии прокурора, то есть с позиции силы.

Пальчевский предположил, что скоро в украинской политике появятся сильные игроки, а вместе с тем начнется сопротивление внутри партии президента Владимира Зеленского.

"Цепь событий пора прерывать. Ангелом смерти страны был Андрей Богдан. Когда я увидел его рядом с президентом, у меня подкосились руки ноги. Я понял, конец – и не ошибся", - заявил Пальчевский.

Также он отметил, что украинцам следует обратить внимание на американскую модель власти, когда президент руководит и правительством.

"Президент – это не просто любимец народа, слуга народа, это тяжеловесный элемент. Правильно ли делать президента премьером? Как в Америке, когда президент руководит правительством или у нас президент будет гонять Шмыгалей. Хорошее слово – гонять Шмыгалей, войдет в учебники. Наступило время взросления, детство кончилось, иначе мы закончим на коленях где-нибудь на клубнике в Финляндии", - поделился своими мыслями политик.

Ранее мы сообщали, Пальчевский заявил, что пришло время перейти от критики власти к созданию своей команды.

Так, он намерен собрать профессионалов, которые будут продвигать правильную политику.

"Если избавится от лишней фигуры речи, то понимаете, наступает время, когда ругать Зеленского и «зеленую» команду уже неприлично. Все понятно. Проехали мимо. Все, конец", - категорично заявил политический эксперт.

Напомним, Андрей Пальчевский расазал, кто имеет доступ к Зеленскому: "Ласкают его ухо".

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, как Зеленский мог избавиться от МВФ: "Украину уже начинает колбасить".

Также Politeka писала, что Зеленского ждет громкий провал в Киеве, Пальчевский решил собрать свою команду: "Наступает время, когда…"