В Украине стартовал третий этап смягчения карантина, заработали спортзалы, частично возобновилось ж/д сообщение. Во что это выльется украинцам, рассказал журналист Андрей Пальчевский

Об ослаблении ограничений зашла речь в студии "Большого вечера" с Дианой Панченко на NewsOne, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Пальчевского, у министра здравоохранения Максима Степанова, который 1 июня объявил старт третьего этапа смягчения карантина, куда-то исчез запал, и это вызывает тревогу.

"Голос изменился, потух (у Степанова, - ред.) Где этот набат, где этот колокол перемен в медицине? Мы видим человека, который готов уже положить свою голову на плаху... И вот сейчас они поменяют очередного министра. Нам от этого ни холодно, ни жарко, они бывают только хуже и еще хуже", - предположил будущую отставку министра журналист.

По его словам, глава государства хочет слышать только хорошие новости, что на самом деле вылезает затем украинцам боком.

"К Владимиру Зеленскому имеют допуск люди, которые, в первую очередь ласкают его ухо, в переносном смысле, то есть они ему сообщают только хорошие новости. Плохие пробьются сами, но будет уже поздно. И как они будут реагировать? Вот киевлянка пишет: "Было количество х - метро было закрыто. Уже несколько дней вырастает количество больных - метро открыто. Где логика?" Ее нет, и поэтому и тухнет голос министра, потому что он понимает, что отдуваться будет в конце концов он... Получится так, что люди будут ездить сейчас, перезаражаются, а все почему? Потому что государство так проворовалось за 30 лет, что не могло обеспечить своих граждан двухмесячными зарплатами, не могло снять бремя платежей, более того их собираются увеличить, как было объявлено, с осени".

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