А возможность и правда была

У президента Владимира Зеленского был шанс решить макроэкономические проблемы Украины



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Андрей Пальчевский в эфире в "Большой вечер" с Панченко на NewsOne. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Украина на данный момент зависима от МВФ, но их помощь существенно не повлияет на ситуацию в стране.

"Мы сегодня находимся в такой наркотической зависимости от МВФ, что вы даже не представляете. Это не метафора и не фигура речи. Мы реально находимся в наркотической зависимости. Нашу страну уже начинает колбасить до очередного миллиардного транша. А что такое миллиард для нашей страны? Ничего, перебиться", - отметил он.

Также Пальчевский выразил свое разочарование президентом Зеленским, который провел провальную кадровую политику.

"Мы не надеялись, что выдающийся актер и руководитель, которым был Зеленский, будет в состоянии решить макроэкономические проблемы чудесным образом. Но мы ожидали, что будут привлечены умные люди. Вместо этого, понабирали дураков, назовем их так", - заключил журналист.

Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров выразил мнение, что МВФ выдвигает Украине издевательские требования, которые ударят по обычным украинцам.

По словам эксперта, ради сотрудничества с МВФ урезаются социальные статьи доходов, а также будут повышаться цены на электроэнергию и газ.

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