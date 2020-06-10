Однією з головних причин затяжних судових процесів, в тому числі і ряду гучних справ, є, перш за все, критична недоукомплектованість судів на території нашої країни

Але, виявляється, чималу роль у цій проблемі відіграє і "законна аномалія", що призвело до фактичного існування двох Вищих Верховних Судів, пише Знай.

Подробиці "юридичного колапсу" розповів головний військовий прокурор України 2014 – 2019 рр., генерал-полковник юстиції запасу, кандидат юридичних наук Анатолій Матіос.

"Рибу" спіймали, а посадок немає – чому так?

Як зазначив головний військовий прокурор України 2014 – 2019 рр, критична нестача суддів зараз спостерігається у Волинській, Черкаській та Вінницькій областях. А завантаженість судів міста Києва перевищує позначку від 200 до 500 справ у виробництві. Якщо поділити це число на кількість поточних робочих днів у місяці, виходить жахлива "норма" – по 1 – 2 хвилини на одну справу.

Не менш важливу роль відіграють і законні "неточності".

"Всі питають: "Де обіцяні посадки? "Рибу", наче, зловили, а посадок немає". Чому так? Тому що влада і народні депутати, що ініціюють зміни до Закону, не дослухаються до думки суддівської і юридичної спільноти, які кажуть, що деякі речі треба спростити, деякі посилити, а деякими захистити суддів. І не приймати волюнтаристських рішень. Коли теоретики на хвилі політичного хайпу збираються робити нейрохірургічну операцію в судовій системі кухонним ножем, призводить до того, що і судова система мертва, і на виховання нових 2 тисяч суддів підуть роки", – говорить Анатолій Матіос.

Одним з таких рішень, за словами генерал-полковника юстиції запасу, було нещодавнє урізання зарплат суддів, що і стало фактичною причиною бунту членами Верховного Суду. Звідси, як підкреслив колишній головний військовий прокурор України, і починається "хабарний ланцюг": спокусившись на запропоновані гроші, суддя може і права комусь віддати, штраф комусь не виписати, комусь змінити запобіжний захід.

"Є Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка мала б бути обрана у травні. Але конкурсні перегони відмінили, у зв'язку з тим, що неможливо було набрати конкурсну комісію, за рахунок іноземних спостерігачів, які мають бути за Законом, – ніхто не подався на конкурс. Немає комісії – немає і суддів. У когось закінчився термін, десь є суддя, але не затверджений на посаді – це глобальна всеукраїнська проблема", – відзначає колишній головний військовий прокурор України.

І першим кроком, як це не банально звучить, є вирішення питання "юридичної множини", яке нині розповсюджується на найвищий судовий орган.

"Треба прийняти законне рішення – у нас 1 чи 2 Вищих Верховних Суди? Ця юридична колізія, зашита ще минулою судовою реформою за часів Порошенка,– нонсенс: люди не отримують зарплати, не справляють судочинства, судячись самі з собою і з державою, що вони є Верховний Суд. Але вони автоматично не переведені в новий Верховний Суд без імені в назві "України". Був Верховний Суд України – тепер став Верховний Суд, і слово "України" постало глобальною юридичною колізією, якої необхідно якнайшвидше позбутися", – підкреслює Анатолій Матіос.