Гучна презентація старту роботи Вищого антикорупційного суду України відбулася за участю Президента ще у вересні 2019 року. Але от тільки після яскравого старту поки українці так і не побачили таких же результатів, хоча перші з них, за заявою Володимира Зеленського, повинні були відбутися вже через 4 місяці після його відкриття

Чому досі довгоочікувані сподівання на масові "посадки" так і не відбулися і які рішення зараз має оперативно прийняти Парламент, пояснив головний військовий прокурор України 2014 – 2019 років, генерал-полковник юстиції запасу, кандидат юридичних наук Анатолій Матіос, пише Знай.

Це – нонсенс: 15 років судова і правоохоронна системи перебувають "в ремонті"

Ще на офіційній презентації Президентом України Володимиром Зеленським Вищого антикорупційного суду прозвучала фраза, що саме в цьому місці незабаром будуть прийняті десятки гучних рішень щодо топ-корупціонерів нашої країни. Проте, поки українці так і не побачили обіцяних вердиктів.

"Створення Антикорупційного суду передбачає так само отримання вироків відносно корупціонерів. Але як корупціонера притягнути до відповідальності, якщо ті Кодекси, які є, дають законне право дотримуватися процесу, який повинен проходити в суді? Зараз втрутився карантин – 2, 5 місяці фактично судочинство не відбувалося, окрім випадків, де треба було когось арештовувати", – зазначає колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

А, загалом же, на думку Анатолія Матіоса, створення Вищого антикорупційного суду є лише черговим "нонсенсом", оскільки в жодній країні світу немає такого суду.

"Це – нонсенс. Виходить, що у нас всі 7 295 суддів є корупціонерами, а 40 з Антикорупційного і Апеляційного судів є чеснішими від Бога. Уже дилема виходить і проблема започаткована тут. Так, це на вимогу міжнародної спільноти, так, вони мають гарантії незалежності і їхнє рішення про виправдання осіб, зміну запобіжних заходів, відмову в якомусь притягненні ні в кого не викликає зневаги. Але не довірою судять, а доказами: суддя повинен зважити і заслухати усіх, та прийняти рішення на підставі доведеного органом слідства і державного обвинувачення судді", – генерал-полковник юстиції запасу.

Нині ж на шляху до омріяних швидких та справедливих рішень стоїть ціла низка перепон.

"Ми можемо показати пальцем, і українці це люблять робити, що той корупціонер, той хабарник – але як тільки справа доходить до слідства, неможливо довести, бо ніхто не хоче свідчити. В соцмережах – так, на мітингах – так, на білбордах "Прийде весна – ми будемо саджати" – теж так, але не в суді, і це страшна проблема. Страхи, недосконале Законодавство, відсутність вольового рішення розв'язання роками накопичених проблем, вічний процес реформ призводять до того, що ми живемо не в домі, а в курені якомусь. Фактично усі 15 останніх років судова і правоохоронна системи перебувають "в ремонті"", – підкреслює Анатолій Матіос.

Якщо говорити про зміни, з яких нині треба розпочати нинішньому Уряду та Парламенту, то перше, що потрібно зробити – це вирішити "законну аномалію" із фактичним існуванням двох Верховних судів. А далі має бути чіткий ланцюг дій.

"Потрібні чіткі правила гри і всі колізії, всі проблеми розв'язати одним махом. Зробити те, що не є в логіці подій – наприклад, зібрати позачерговий пленум народних суддів за участі народних депутатів. В Верховній Раді цього скликання 120 адвокатів, але якість законів призводить до повного колапсу. Читати, за які законопроекти голосують депутати і читати експертні висновки експертно-правового правління Верховної Ради – це як сліпий з глухим. Експертна комісія пише, що це антиконституційно – все одно беруть і голосують. Навіщо створювати 3 тисячі законів, які неможливо виконати?", – відзначає головний військовий прокурор України 2014 – 2019 рр.