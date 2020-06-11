А адже їй, всього 45 років! А що ж буде в 50

Нардеп від ОТЗЖ Наталія Королевська забрехалася, розповідаючи про війну на Донбасі

Скандальну заяву нардеп зробила 26 травня в ефірі телеканалу «112 Україна». Журналісти Bihus.info звернули увагу на те, що, за словами Королевської, до 26 травня 2014 року в Україні була цілком мирна життя, а закінчилася через рішення Олександра Турчинова. Однак у той час частину Донбасу і Крим вже окупували російські найманці, а сам аеропорт захопили диверсанти з РФ.

Королевська заявила наступне: "26 травня для всього Донбасу є чорним днем у календарі, тому що саме в цей день 6 років тому цей день символізує, як день початку війни, день, коли закінчилася мирне життя в Україні. Тому що саме 6 років тому Турчинов віддав наказ використовувати авіацію в АТО, і тоді мирний ще місто Донецьк піддався першим авіаційним прилетам. Саме 6 років тому закінчив Донецький аеропорт і саме 6 років тому закінчилася мирне життя в Україні".

насправді 6 квітня 2014 року сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації в Донецьку, зрізавши з флагштока український прапор, 27 квітня - будівля обласної державної телерадіокомпанії, 16 травня - будівля штабу Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.

Зазначимо, українці просто вражені такою цинічною брехнею нардепа.

"А адже їй, всього 45 років! А що ж у 50 буде", "Сказати, безнадійно дурнувата баба, нічого не сказати, її треба негайно відправити на медичне обстеження", "Гарненька "мирне життя"! У нас весь центр в Маріуполі спалили і пограбували. А на 9 травня 2014 так взагалі напали на міське управління міліції і викрали і вбили міліціонерів при виконанні", "Наташа, ти ростеш!", "Вся суть Кремля в посиланні Королевської", "Для неї війни немає, не було і не буде. Є зміна умов для хапанья бабла", "Давно треба було прийняти закон про відповідальність за виправдання і пропаганду терористів, і за заперечення агресії РФ в Україні", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Королівську застукали за дивним заняттям в Раді: «пішла б Ківі допомогла», злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, Ківу з Королівської спіймали на гарячому, пікантне фото потрапило в мережу: "Який маленький".

Також Politeka писала, що Королівську атакували в Донецьку, зібрався натовп, скандальне відео.