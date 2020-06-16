Ті, хто знищує сьогодні національне природне багатство, повинні понести суворе покарання

Про це заявив глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, пише Знай.

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Боротьба з незаконною вирубкою лісів – пріоритет для Держекоінспекції!

Ми розпочали наступ на «чорних лісорубів», корумпованих працівників лісгоспів та торговців краденою деревиною. Відповідні доручення дав керівникам територіальних та міжрегіональних підрозділів.

Вони передбачають:

  • посилення контролю за дотриманням законодавства про захист та відтворення лісів;
  • під час перевірок лісгоспів обов’язкове відображення відповідності заготовленої та реалізованої деревини по кожній лісосічній ділянці;
  • надання оцінки роботі державної служби лісової охорони;
  • при виявленні порушень – передача матеріалів перевірок до прокуратури для вжиття негайних заходів;
  • до тих лісових господарств, що порушують закон, вжиття максимум заходів впливу аж до анулювання дозволів на використання природних ресурсів;
  • інформування про факти недопуску на перевірки працівників Держекоінспекції для подальшого реагування.

Безпека лісів України буде гарантована лише в разі невідворотності покарання тих, хто сьогодні знищує національне природне багатство та заробляє на цьому шалені кошти. Такі особи є нашими противниками, з якими Держекоінспекція буде безкомпромісно боротися!

Боротьба з незаконною вирубкою лісів – пріоритет для Держекоінспекції! Ми розпочали наступ на «чорних лісорубів»,...

Gepostet von Андрій Мальований am Montag, 15. Juni 2020