Ті, хто знищує сьогодні національне природне багатство, повинні понести суворе покарання

Про це заявив глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів:

Боротьба з незаконною вирубкою лісів – пріоритет для Держекоінспекції!

Ми розпочали наступ на «чорних лісорубів», корумпованих працівників лісгоспів та торговців краденою деревиною. Відповідні доручення дав керівникам територіальних та міжрегіональних підрозділів.

Вони передбачають:

посилення контролю за дотриманням законодавства про захист та відтворення лісів;

під час перевірок лісгоспів обов’язкове відображення відповідності заготовленої та реалізованої деревини по кожній лісосічній ділянці;

надання оцінки роботі державної служби лісової охорони;

при виявленні порушень – передача матеріалів перевірок до прокуратури для вжиття негайних заходів;

до тих лісових господарств, що порушують закон, вжиття максимум заходів впливу аж до анулювання дозволів на використання природних ресурсів;

інформування про факти недопуску на перевірки працівників Держекоінспекції для подальшого реагування.

Безпека лісів України буде гарантована лише в разі невідворотності покарання тих, хто сьогодні знищує національне природне багатство та заробляє на цьому шалені кошти. Такі особи є нашими противниками, з якими Держекоінспекція буде безкомпромісно боротися!