Ті, хто знищує сьогодні національне природне багатство, повинні понести суворе покарання
Про це заявив глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, пише Знай.
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Боротьба з незаконною вирубкою лісів – пріоритет для Держекоінспекції!
Ми розпочали наступ на «чорних лісорубів», корумпованих працівників лісгоспів та торговців краденою деревиною. Відповідні доручення дав керівникам територіальних та міжрегіональних підрозділів.
Вони передбачають:
- посилення контролю за дотриманням законодавства про захист та відтворення лісів;
- під час перевірок лісгоспів обов’язкове відображення відповідності заготовленої та реалізованої деревини по кожній лісосічній ділянці;
- надання оцінки роботі державної служби лісової охорони;
- при виявленні порушень – передача матеріалів перевірок до прокуратури для вжиття негайних заходів;
- до тих лісових господарств, що порушують закон, вжиття максимум заходів впливу аж до анулювання дозволів на використання природних ресурсів;
- інформування про факти недопуску на перевірки працівників Держекоінспекції для подальшого реагування.
Безпека лісів України буде гарантована лише в разі невідворотності покарання тих, хто сьогодні знищує національне природне багатство та заробляє на цьому шалені кошти. Такі особи є нашими противниками, з якими Держекоінспекція буде безкомпромісно боротися!