Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про політику України на окупованому Донбасі

Слова політика приводить "Главред".

Олександр Лукашенко переконаний, що влада України повинні провести вибори на окупованій території і, таким чином "вийти на кордон з Росією".

"Все керівництво (України - ред.), не тільки президент Зеленський, який намагається щось там зробити (спадщина у нього важкий), має піти на непопулярні кроки, але провести сьогодні ці вибори і вийти на кордон з Росією, щоб це була українська кордон, ці 400 км", - зазначив він.

Водночас лідер Білорусі вважає, це буде не легко.

"Але це буде не просто, тому що там еліти і керівництво України дуже роз'єднані. Президент б, може, і пішов на якісь кроки, але йому просто не дадуть, зметуть. Треба сісти, голову в руки взяти і подумати, як це зробити, щоб, говорімо відверто, і Росії зберегти обличчя, і щоб не почалася різанина", - додав Лукашенко.

За словами лідера Білорусі, Україні не варто упускати шанс залагодити конфлікт, поки РФ готова до діалогу.

"Можна звинувачувати Росію скільки завгодно (в конфлікті на Донбасі - ред.), але якщо Росія хоч якісь в цьому напрямку робить кроки, то треба рухатися в напрямку вирішення цього питання. І скористатися цим шансом, поки Росії взагалі не забула, не відмахнулася і веде на цю тему діалог", - підкреслив він.

Раніше поет Юрій Рибчинський висловив своє ставлення до окупованого Донбасу. За його словами, через ставлення, яке склалося в жителів окупованих територій, Україні варто задуматися чи варто за них боротися.

"Для мене Україна там, де є українська мова, культура, пісня. Де живуть люди, нехай навіть розмовляють по-російськи, але є патріотами України. І від розміру території це не залежить. Це Росія може розбухати і вважати, що вона повинна бути великою, наче вагітна", - заявив він в одному з інтерв'ю.

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