Кияни відповіли на питання про мера

За результатами опитування, проведеного Центром “Соціальний моніторинг” 10-15 червня 2020 року в столиці, більшість кияни незадоволені діяльність діючого міського голови Віталія Кличка

Так моніторинг електоральних орієнтацій населення показав, що незадоволені його роботою 61,5% киян, задоволені – 21,5%, важко відповісти – 16,9%, пише znaj.ua.

Це, скоріше за все, пов’язано тим, що кияни досі вважають найбільш гострими та актуальними проблемами для міста – поганий стан доріг й тротуарів (47,8%), корупцію в міських органах влади (37,2%) та забруднення повітря, водойм і ґрунту (23,9%).

Кияни також оцінили діяльність вищого керівництва держави.

Щодо діяльності Президента Володимира Зеленського думки киян розділились майже порівну: позитивно – 43%, негативно – 37,9%, важко відповісти-19%.

Роботу Уряду під керівництвом Дениса Шмигаля позитивно оцінили лише 14,1%, негативно – 45,4%, важко відповісти-40,4%.

Верховна Рада на чолі з Дмитром Разумковим отримала лише 21,6% позитивних відгуків, а от негативних – 49,1%, важко відповісти-29,2%.

Соціологічне дослідження було проведене методом особистого інтерв’ю за місцем проживання. Вибіркова сукупність становить 1000 респондентів, стандартне відхилення 1,9-3,2%.