Колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін повідомив, що ініціював нову справу Проти Петра Порошенка
Як передає Politeka.net, про це політик розповів на своєму Telegram-каналі.
Свою заяву в ГБР, в якому він звинуватив Порошенка в "нехтування фундаментальними правами і свободами громадян і зловживав службовим становищем для досягнення власних цілей", він супроводить підписом: "Відсиди за томос, Пєтя".
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Варто відзначити, що ДБР також прокоментували заклад справи проти екс-президента України.
В прес-службі відомства зазначили, що справу про розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України відкрила СБУ в листопаді 2019 року за заявою парафіян УПЦ Київського патріархату.
Раніше колишній народний депутат Михайло Добкін показав, як відсвяткував 9 травня.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-біле фото, на якому позує біля котла з польовою кашею.
На ньому безрукавка, смугастий тільник і георгіївська стрічка на грудях, заборонена в Україні.
Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився з забороненим символом на грудях: "Буде завжди".
Як повідомляла Politeka, схудлий Добкін показав, як рятується від вірусу: "Спасибі, Одеса".
Також Politeka писала, що дочка скандального Добкіна показала постарілого батька, фото вражає: "так схожі на тата".