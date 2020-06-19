А ви на чиєму боці?

Колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін повідомив, що ініціював нову справу Проти Петра Порошенка

Як передає Politeka.net, про це політик розповів на своєму Telegram-каналі.

Свою заяву в ГБР, в якому він звинуватив Порошенка в "нехтування фундаментальними правами і свободами громадян і зловживав службовим становищем для досягнення власних цілей", він супроводить підписом: "Відсиди за томос, Пєтя".

Варто відзначити, що ДБР також прокоментували заклад справи проти екс-президента України.

В прес-службі відомства зазначили, що справу про розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України відкрила СБУ в листопаді 2019 року за заявою парафіян УПЦ Київського патріархату.

Раніше колишній народний депутат Михайло Добкін показав, як відсвяткував 9 травня.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-біле фото, на якому позує біля котла з польовою кашею.

На ньому безрукавка, смугастий тільник і георгіївська стрічка на грудях, заборонена в Україні.

Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився з забороненим символом на грудях: "Буде завжди".

Як повідомляла Politeka, схудлий Добкін показав, як рятується від вірусу: "Спасибі, Одеса".

Також Politeka писала, що дочка скандального Добкіна показала постарілого батька, фото вражає: "так схожі на тата".