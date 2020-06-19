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Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин сообщил, что инициировал новое дело Против Петра Порошенко

Как передает Politeka.net, об этом политик рассказал на своем Telegram-канале.

Свое заявление в ГБР, в котором он обвинил Порошенко в "пренебрежении фундаментальными правами и свободами граждан и злоупотреблял служебным

положением для достижения собственных целей", он сопроводит подписью: "Отсиди за томос, Петя".

Стоить отметить, что ГБР также прокомментировали заведение дела против экс-президента Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины открыла СБУ в ноябре 2019 года по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата.

Ранее бывший народный депутат Михаил Добкин показал, как отпраздновал 9 мая.

На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белое фото, на котором позирует возле котла с полевой кашей.

На нем безрукавка, полосатая тельняшка и георгиевская ленточка на груди, запрещенная в Украине.

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".

Как сообщала Politeka, похудевший Добкин показал, как спасается от вируса: "Спасибо, Одесса".

Также Politeka писала, что дочь скандального Добкина показала постаревшего отца, фото поражает: "так на папу похожи".