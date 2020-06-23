Ніхто з чиновників не понесе відповідальності за вибух у київській багатоповерхівці на Позняках, а її мешканці залишаться один на один зі своїми проблемами

Як передає Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Журналіст прокоментував трагедію, яка сталася в Києві 21 червня. Вранці того дня у столичній багатоповерхівці прогримів вибух, в результаті чого загинули п'ять осіб, ще декілька отримали поранення, а майже півтори сотні мешканців залишилися без даху над головою.

Лесєв зазначив, що цим людям не варто розраховувати на допомогу від держави.

«Зараз їм дадуть ліжка в інтернатах. А потім заженуть на виселки й забудуть…Адже джерело проблеми не вирішується. І це джерело проблеми не в порушенні техніки безпеки. І не у недбалості окремих осіб. Все набагато паскудніше. Ось уже кілька років у нас демонтується соціальна держава. А разом з нею відповідальність чиновника перед громадянином», - наголосив ведучий.

Він звернув увагу на те, що з моменту вибуху минуло вже дві доби, однак винні досі не названі, а причина вибуху ще встановлюється. Лесєв підкреслив, що облгази в Україні передаються приватним особам, а ті підписують контракти на обслуговування будинків якимось приватним фірмам. За його словами, все це робиться для того, щоб піти від відповідальності у разі подібної НП.

«Фірташ або Суркіси не понесуть ніякого покарання. І «Нафтогаз» з Коболевим теж не понесе. Хоча вони головні бенефіціари з розподілу газу споживачам. Але з них не візьмуть ні копійки. Тому що для них споживач – це лише джерело збагачення», - упевнений журналіст.

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