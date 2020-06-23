Никто из чиновников не понесет ответственность за взрыв в киевской многоэтажке на Позняках, а ее жильцы останутся один на один со своими проблемами

Как передает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Журналист прокомментировал трагедию, которая произошла в Киеве 21 июня. Утром того дня в столичной многоэтажке прогремел взрыв, в результате чего погибли пять человек, еще несколько получили ранения, а почти полторы сотни жильцов остались без крыши над головой.

Лесев отметил, что этим людям не стоит рассчитывать на помощь от государства.

«Сейчас им дадут койки в интернатах. А потом загонят на выселки и забудут…Источник проблемы ведь не решается. И этот источник проблемы не в нарушении техники безопасности. И не в безалаберности отдельных лиц. Все гораздо паскуднее. Вот уже несколько лет у нас демонтируется социальное государство. А вместе с ним ответственность чиновника перед гражданином», - подчеркнул ведущий.

Он обратил внимание на то, что с момента взрыва прошло уже двое суток, однако виновные до сих пор не названы, а причина взрыва еще устанавливается. Лесев подчеркнул, что облгазы в Украине передаются частным лицам, а те подписывают контракты на обслуживание домов каким-то частным фирмам. По его словам, все это делается для того, чтобы уйти от ответственности в случае подобного ЧП.

«Фирташ или Суркисы не понесут никакого наказания. И «Нефтегаз» с Коболевым тоже не понесет. Хотя они главные бенефициары по распределению газа потребителям. Но с них не возьмут ни копейки. Потому что для них потребитель – это только источник обогащения», - уверен журналист.

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