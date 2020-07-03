У Верховній Раді України сталася перепалка між спікером парламенту Дмитром Разумковим і депутатами від "Європейської Солідарності"

Як передає Politeka.net, причиною конфлікту стала відмова партії "ЄС" приймати законопроект про право для дітей Донбасу вступати до ВНЗ України без ЗНО без правок, як це запропонували депутати від "Слуги народу."

У результаті представники "Європейської Солідарності" заблокували трибуну.

Дмитро Разумков, перейшовши на російську мову, кричав депутатам від "ЄС", щоб вони не ламали меблі у Верховній Раді.

"Не підвищуйте на мене голос і пальцем у мене теж тикати не треба. Можу ще раз повторити і російською, і англійською", - зірвався спікер.

У підсумку документ підтримали 310 народних депутатів.

Тепер абітурієнти з ОРДЛО зможуть вступити на підставі вступних іспитів в будь-який ВНЗ країни в межах встановлених квот.

На даний момент така норма діє лише для випускників з анексованого Криму і Севастополя.

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