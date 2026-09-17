Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 18 по 24 вересня обіцяє стабільне тепло без різких перепадів: максимум прогріється до +25°, а єдині опади очікуються у вівторок, 22 вересня.

Попередній тижневий прогноз для регіону обіцяв циклон, проте наступні сім днів принесуть жителям Дніпропетровської області значно спокійнішу погоду. Синоптики фіксують стабільне тепло без різких перепадів температури — максимум тижня складе лише +25°, а опади очікуються тільки один день.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень протягом тижня стовпчики термометрів триматимуться в межах від +21° до +25°, а вночі — від +12° до +16°.

У п’ятницю, 18 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, вночі очікується +12°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У суботу, 19 вересня, температура вдень підніметься до +23°, а вночі опуститься до +13°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У неділю, 20 вересня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +25°, вночі +14°. Небо залишиться малохмарним, дощу не буде.

У понеділок, 21 вересня, вдень утримається висока для середини вересня позначка +25°, вночі — +14°. Хмарність зросте — прогнозують хмарно з проясненнями, опадів не буде.

У вівторок, 22 вересня, вдень трохи прохолодніше — до +24°, а вночі найтепліше за тиждень — +16°. Хмарність мінлива, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, повітря вдень прогріється лише до +21° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +13°, небо малохмарне, без опадів.

У четвер, 24 вересня, температура вдень підніметься до +22°, вночі опуститься до +13°. Синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з температурою +25°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли повітря прогріється лише до +21°. Перепад між цими показниками становить 4°, тож тиждень пройде без різких коливань. Опади синоптики прогнозують лише у вівторок, 22 вересня.

У вівторок, 22 вересня, коли очікуються опади, варто мати з собою парасольку та бути обережними на дорозі. В інші дні тижня тепла та стабільна погода дозволяє планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі, а прохолодні вечори варто враховувати, обираючи легку верхню куртку для виходу з дому.

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