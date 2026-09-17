Графіки відключення світла в Чернігові 18 та 19 вересня передбачають знеструмлення низки вулиць у денні години — енергетики проводитимуть планові ремонтні та профілактичні роботи.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на цей тиждень розширилися ще на дві доби — 18 та 19 вересня частину вулиць міста знову знеструмлять у світлу пору доби.

Графіки відключення світла в Чернігові 18 та 19 вересня оприлюднили енергетики: у місті заплановано роботи у проміжку з 09:00 до 17:00. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

У Чернігівобленерго зазначають, що всі відключення планові й пов'язані з ремонтними або профілактичними роботами енергетиків, тож несподіваних аварійних відключень не очікується.

Які вулиці знеструмлять 18 вересня

У четвер, 18 вересня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці таких вулиць: 1-ї танкової бригади, 1-й і 2-й Глухівський, Алексеева, Березова, Білоуська, Борщова, Вадирано Модзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, Героїв Чорнобиля, Глухівська, Городнянська, Елеваторна, Забарівський, Занькової, Івана Вигарського, Івана Максимовича, Корюківська, Кукушача, Леонида Каденюка, Леонида Пашина, Линського, Михайла Грушевського, Молчанова, Мстиславська, Рух, Нова, Одеська, Олега Міхнюка, Пам'ятна, Пантелеймонівська, Партизанська, Перемоги, Першотравнева, Підлісна, Подусівська, Привітна, Романа Бжеського, Сагайдак і Сагайдак 1-й, Садова, Седневська і Седневський, Солов'їна і Солов'їний, Спортивна, Стародубського полку, Стара, Степана Бандери, Стальна і Сінна, Тероборони, Транспортна, Трудова, Фабрична, Харківська, Юрія Мезенцева.

19 вересня перелік скорочується

У п'ятницю, 19 вересня, з 09:00 до 17:00 відключення торкнуться меншої частини переліку: 1-й і 2-й Глухівський, Алексеева, Героїв Чорнобиля, Глухівська, Городня, Корюківська, Молчанова, Мстиславська, Партизанська, Привітна, Сагайдак і Сагайдак 1-й, Садова, Седневська і Седневський, Юрія Мезенцева.

Раніше Politeka повідомляла, 8 годин без світла на добу: опубліковано графіки відключення в Чернігові з 15 по 17 вересня.