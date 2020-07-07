У вечірньому ефірі телеканалу Newsone лідер нової політичної сили “Перемога Пальчевського” спрогнозував зміну влади

“Український народ прийме рішення і буде перезавантаження влади. Я абсолютно впевнений в тому, що ніякі “зелені” не пройдуть. Сперечатися не треба. Рішення буде катастрофічним для сьогоднішньої влади, і я це підкреслюю”, - заявив він.

Також громадський діяч і бізнесмен вважає, що Зеленський перебуває в інформаційному вакуумі.

“У владі ніхто, особливо, перша особа не розуміє, його не інформують щодо роздратованості нашого народу, яка виллється (ред.-в результати на виборах). І ще така новина для президента: не піде голосувати молодь на вибори. Підуть люди виважені, вони захочуть таких людей бачити. Їм вистачить уже того, що вони бачили”, - резюмував А. Пальчевський.