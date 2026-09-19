Подорожчання проїзду з 22 вересня в Одеській області запроваджує «Укрзалізниця»: у приміських поїздах почне діяти шестизонова система тарифів із фіксованою ціною за зоною, а не за кожен кілометр.

Подорожчання проїзду в Одеській області з 22 вересня запроваджує «Укрзалізниця» — у приміських поїздах замість покілометрової оплати діятиме нова шестизонова система тарифів із фіксованою вартістю за зоною.

У компанії пояснили, що нинішня ситуація з приміськими перевезеннями надскладна: низка адміністрацій постійно не сплачує за перевезення пільговиків, а собівартість тягнуть угору здорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів за останні роки.

Нові тарифи: скільки коштуватиме проїзд залежно від відстані

За новою сіткою в «Укрзалізниці» назвали такі ціни:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

Кожна зона охоплює певну відстань, тож незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, зростання вартості взагалі не відчують.

Коли та де запроваджують нові тарифи

Нововведення впроваджують поступово. Від 15 вересня вони вже діють у Київській, Чернігівській і Житомирській областях, а від 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській і Черкаській областях. Згодом шестизонова система запрацює в інших регіонах України.

Що зміниться для пасажирів з Одеської області

У «Укрзалізниці» запевняють, що зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Компанія обіцяє зберегти наявні приміські сполучення та зупинки, а вивільнені кошти спрямувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Відтак подорожчання проїзду з 22 вересня в Одеській області найбільше зачепить тих, хто долає короткі відстані: мінімальна вартість квитка тепер становитиме 30 гривень незалежно від фактичної кількості кілометрів у межах першої зони.

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