Перекидання правоохоронців з Майдану на Донбас могло б допомогти уникнути конфлікту



Таку заяву зробив колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко в інтерв'ю mk.ru.

"Звичайно, я не можу залишатися байдужим до того, що відбувається на Донбасі. Я впевнений, що, виконай Янукович наші домовленості (відправити всіх правоохоронців, які були на Майдані на Донбас - ред.), того, що відбувається зараз, можна було б уникнути. Знаєте, свого часу я відстоював позицію, що Донбас має бути як мінімум федеративним регіоном України, але чим далі, тим все виразніше розумію, що це вже неможливо", - заявив колишній міністр.

Захарченко впевнений, що вирішити конфлікт на Донбасі допоможе лише "радикальна зміна української влади".



"Після того як загинуло стільки моїх земляків, знайомих... Тут може бути тільки один варіант повернення — радикальна зміна української влади. Що стосується Криму, то фактично Україна втратила не півострів, а право на народ, який тут проживає. Для мене зрозуміло, що поділ країни розпочався не на Майдані в 2014-му, Україна давно вже була розірвана ментально, а не тільки територіально", - заявив колишній міністр.

Нагадаємо, печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченко.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На рішення може бути подана апеляційна скарга.

В ГПУ Захарченко і його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.

Раніше Печерським районним судом столиці Генеральній прокуратурі було дозволено проведення спеціального — заочного розслідування щодо Віталія Захарченка у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

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