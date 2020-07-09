Президент Володимир Зеленський поділився своїми переживаннями з приводу дірки в бюджеті

Про це він сказав на зустрічі з бізнесом Чернівецької області в середу, 8 липня.

Зеленський вважає, що через курс гривні, що зберігався в країні останнім часом, українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

"Я з вами згоден повністю. Те, що недоотримали мільйони підприємства і закрилися через цей курс, - це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року – Ред.). Всі навколо нам говорили, що у нас незалежний банк (НБУ – Ред.). Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний і т. д., і ви це прекрасно знаєте", – заявив Зеленський.

Відзначимо, за півроку дефіцит загального фонду державного бюджету України склав майже 28 мільярдів гривень.

У першому півріччі поточного року держбюджет зведений з дефіцитом в 16,7 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду - 27,9 млрд грн.

Наголошується, що соціальні витрати, витрати на оборону, обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно розпису на підставі платіжних доручень. Так, видатки по загальному фонду держбюджету за цей період склали 479,6 млрд грн, або 90,4% від розпису звітного періоду.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада відправила Якова Смолія у відставку з посади глави НБУ.

Яків Смолій зайняв посаду голови НБУ в 2017 році. До цього він був заступником скандальної керівниці НБУ Валерії Гонтарєвої. 1 липня 2020 року він подав заяву про звільнення. У ЗМІ писали, що причиною відставки Смолія став конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

Пізніше сам Смолій розповів наступне: "З Зеленським в останні тижні ми зустрічалися кілька разів, на останній зустрічі 30 червня я з контексту розмови зрозумів, що потрібно прямо спитати, чи повинен я піти. Він сказав, що повинен".

Нагадаємо, що НБУ попередив про інфляцію, ціни і курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

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