Володимир Зеленський поділився своєю ідеєю зменшення ставок іпотечних кредитів

Президент заявив, що комерційні і державні банки України повинні надавати людям можливість оформляти іпотечні кредити максимум під 10% річних.

«Я впевнений в тому, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що, слухай, я тут не можу купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати, але там я отримаю нормальну зарплату», - поділився президент своїми роздумами.

Він зауважив, що нині українська молодь воліє їхати в Європу, а Україна поки не може конкурувати з провідними західними країнами. Тим не менш президент зауважив, що в країні потрібно створювати відповідні умови.

«Навіть якщо у нас буде зарплата навіть на € 200 менше, ніж у Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Таке ставили завдання», - розповів Зеленський.

Глава держави також розповів, що вже зараз деякі комерційні банки в Києві почали видавати іпотеку згідно з досягнутими домовленостями під 8,8-9% річних. Однак, поки це відбувається не масово.

За словами Зеленського, найскладніше перехід дасться державним банкам, які раніше видавали іпотеку під 25% річних, а зараз перейшли на 14%.

«Це дуже багато», - заявив Зеленський.

У той же час він додав, що іпотека під 10% річних неминуча, але «трохи треба почекати».

«Я впевнений, що до кінця року в певному обсязі це буде», - заявив глава держави.

Раніше ПриватБанк оголосив про запуск програми «Доступне житло під 10%», яка дозволить українцям отримувати іпотечні кредити під 9,99% річних на термін до 20 років. При цьому початковий внесок складе від 30% вартості житла.

Повідомляється, що ця програма буде діяти як для вторинного ринку житла, так і для купівлі квартир в новобудовах, введених в експлуатацію.

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