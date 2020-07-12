Громадський діяч Андрій Пальчевський розніс владу за некомпетентність

Як передає Politeka.net, свої думки з цього приводу він озвучив в ефірі «112 каналу». За словами Пальчевського, сьогодні Україні потрібні професіонали. Саме досвідчені фахівці сьогодні могли б допомагати президенту і взяти на себе відповідальність за його підготовку.

Громадський діяч підкреслив, що українці більше не повинні віддавати важелі правління спортсменам, співакам і комікам.

«Вони можуть бути десь. Припустимо, може бути футболіст у складі великої команди, але не на головних ролях», - впевнений Пальчевський.

Експерт додав, що попередня влада довела Україну «до ручки». За час правління Петра Порошенка українці зубожіли в 3-4 рази. Пальчевський нагадав, як Порошенко обіцяв українцям «покращення» і вступ до НАТО. А вийшло все як завжди – команда екс-президента за час роботи тільки розбагатіла. На думку громадського діяча, українці більше не могли цього терпіти.

«Конфуцій говорив: «Коли всі навкруги багатшають і багатшим стаєш ти, цим треба пишатися. Коли всі навкруги бідніють, а ти багатшаєш, цього треба соромитися». А вони ж не соромляться навіть!», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський передрік те, що "вагітна" Мендель піде: "Накликає біду не тільки на себе".

Раніше Politeka писала, що все більше киян підтримують Андрія Пальчевського на майбутніх місцевих виборах, дані опитування.

Також Politeka повідомляла, що Пальчевський висловився про мовний закон: "Потрібно будувати одну країну, а політики нас весь час ділять".