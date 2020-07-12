Володимир Зеленський підвів підсумки своєї поїздки по Україні, не забувши поскаржитися на важкий рік
Ролик глава держави оприлюднив на своїй сторінці в Facebook і поскаржився на неспокійний 2020 рік, який став винним у всіх бідах України.
Адже всі його поїздки на Луганщину, Буковину і Волинь були пов'язані з ПП і катаклізмами, які охопили значну площу України в червні і на початку липня (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
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"2020-й не перестає нас випробовувати. Захід – повенями, Схід – полум'ям. Але і там, і там українці не опускають рук. Продовжуємо наполегливо працювати разом, щоб подолати і зробити країну кращою", – написав Зеленський.
Зокрема, в Луганській області Зеленський перевірив результати ліквідації масштабних лісових пожеж у Новоайдарському районі.
Чернівецька область стала одним з епіцентрів поширення китайського вірусу - там президент відвідав новий перинатальний центр, дитячий сад і обговорив наслідки потужних паводків, які також зачепили регіон.
На Волині Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу.
Варто відзначити, що це не перший раз, коли президент нарікає на складний рік. Так, під час робочої поїздки на Буковину Зеленський заявив, що всі складнощі, з якими довелося мати справу Україні у 2020 році, він пов'язує з високосним роком. Саме на нього глава держави списав пандемію уханьского вірусу і економічна криза.
Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».
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