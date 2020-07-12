Владимир Зеленский подвел итоги своей поездки по Украине, не забыв пожаловаться на трудный год
Ролик глава государства обнародовал на своей странице в Facebook и пожаловался на неспокойный 2020 год, который и стал виновен во всех бедах Украины.
Ведь все его поездки на Луганщину, Буковину и Волынь были связаны с ЧП и катаклизмами, которые охватили значительную площадь Украины в июне и начале июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
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"2020-й не перестает нас испытывать. Запад – наводнениями, Восток – пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", – написал Зеленский.
В частности, в Луганской области Зеленский проверил результаты ликвидации масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе.
Черновицкая область стала одним из эпицентров распространения китайского вируса - там президент посетил новый перинатальный центр, детский сад и обсудил последствия мощных паводков, которые также затронули регион.
На Волыни Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда президент сетует на сложный год. Так, во время рабочей поездки на Буковину Зеленский заявил, что все сложности, с которыми пришлось иметь дело Украине в 2020 году, он связывает с высокосным годом. Именно на него глава государства списал пандемию уханьского вируса и экономический кризис.
Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».
Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.
Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".