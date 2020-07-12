Владимир Зеленский подвел итоги своей поездки по Украине, не забыв пожаловаться на трудный год

Ролик глава государства обнародовал на своей странице в Facebook и пожаловался на неспокойный 2020 год, который и стал виновен во всех бедах Украины.

Ведь все его поездки на Луганщину, Буковину и Волынь были связаны с ЧП и катаклизмами, которые охватили значительную площадь Украины в июне и начале июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад – наводнениями, Восток – пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", – написал Зеленский.

В частности, в Луганской области Зеленский проверил результаты ликвидации масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе.

Черновицкая область стала одним из эпицентров распространения китайского вируса - там президент посетил новый перинатальный центр, детский сад и обсудил последствия мощных паводков, которые также затронули регион.

2020-й не перестає нас випробовувати. Захід – повенями, схід – полум’ям. Але й там, і там українці не опускають рук. Продовжуймо наполегливо працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою. Gepostet von Володимир Зеленський am Sonntag, 12. Juli 2020

На Волыни Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда президент сетует на сложный год. Так, во время рабочей поездки на Буковину Зеленский заявил, что все сложности, с которыми пришлось иметь дело Украине в 2020 году, он связывает с высокосным годом. Именно на него глава государства списал пандемию уханьского вируса и экономический кризис.



Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".