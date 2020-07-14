Новостворена політична сила, про створення якої оголосили лише 1 липня, заручилася підтримкою киян і відповідно до опитування, проведеного Центром Разумкова із результатом у 6,2% від тих виборців, хто визначився з вибором потрапляє до Київської міської ради

Політологи відмічають високий електоральний потенціал нової політичної сили, який може розповсюдитися на всю країну.

«І вже зрозуміло, що «Перемога Пальчевського» претендуватиме на фракції якщо не в усіх регіонах, то в більшості», - заявив Олексій Голобуцький. Політична сила Пальчевського, на думку експерта, відбере частину голосів у представників, як у Слуги Народу, так і «Опозиційної платформи – За життя!».

Соціологи заявляють, що станом на сьогодні до міської ради проходять одразу сім партій. Серед них: “Європейська Солідарність” - 20,4%, “Слуга Народу” - 19,3%, “УДАР” - 11,5%, “Опозиційна платформа - За життя” - 10,6%, “Батьківщина” - 7,5%, “Перемога Пальчевського” - 6,2%, “Сила і Честь” - 5,1%.

Інші партії поки що не дотягують до прохідного бар'єра. Найближчими наразі є Партія Шарія - 2,5% та “Українська стратегія Гройсмана” - 2,2%.

Водночас, підтримка Блоку Олександра Омельченка знаходиться на межі статистичної похибки. Через що партія колишнього мера ризикує не потрапити до міськради.

Також Центр Разумкова повідомляє, що дослідження було проведено в Києві з 20 червня по 2 липня 2020 року. Опитано 2025 респондентів. Теоретична похибка складає - 2,3%.