Український журналіст Айдер Муждабаєв розповів, що змусить Володимира Путіна повернути Крим

На його думку, президент Росії Володимир Путін добровільно відмовиться від тимчасово окупованого Криму, якщо світ хоча б на рік відмовиться купувати російські нафту і газ.

Таку думку він висловив 2020 року в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Питання повернення Криму дуже просте, якщо докласти до цього зусилля України і всього світу. Путін або не Путін – вони повернуть за рік цей Крим. Проблема в тому, що Росія живе тільки за рахунок того, що весь світ споживає їх природні ресурси, які вони вкрали у народів Півночі. От і все. Перестаньте купувати один рік – і в Росії розбіжиться вся Росгвардія, розбіжиться вся армія. Йому буде навіть кому віддати наказ натиснути на кнопку", – висловив упевненість Муждабаєв.

За словами журналіста, приблизно такий сценарій свого часу знищив СРСР, який розвалився навіть без військових дій.

"СРСР розвалився без єдиного пострілу. Просто до цього ніхто ніяких зусиль не докладає. Питання про повернення Криму – він системно не складний. Просто його треба почати вирішувати. Якщо вам кажуть, що Крим ніколи не повернеться, ми століттями будемо чекати – ну, якщо чекати, то не повернеться. Але ми чекати не будемо, ми будемо робити все, щоб він повернувся", – підкреслив Муждабаєв, говорячи про позицію кримських татар.

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