Украинский журналист Айдер Муждабаев рассказал, что заставит Владимира Путина вернуть Крым

По его мнению, президент России Владимир Путин добровольно откажется от временно оккупированного Крыма, если мир хотя бы на год откажется покупать российские нефть и газ.

Такое мнение он выразил 2020 года в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вопрос возвращения Крыма очень простой, если приложить для этого усилия Украины и всего мира. Путин или не Путин – они вернут за год этот Крым. Проблема в том, что Россия живет только за счет того, что весь мир потребляет их природные ресурсы, которые они украли у народов Севера. Вот и все. Перестаньте их покупать один год – и в России разбежится вся Росгвардия, разбежится вся армия. Ему будет даже некому приказ отдать на кнопку нажать", – выразил уверенность Муждабаев.

По словам журналиста, примерно такой сценарий в свое время погубил СССР, который развалился даже без военных действий.

"СССР развалился без единого выстрела. Просто к этому никто никаких усилий не прилагает. Вопрос о возвращении Крыма – он системно не сложен. Просто его надо начать решать. Если вам говорят, что Крым никогда не вернется, мы веками будем ждать – ну, если ждать, то не вернется. Но мы ждать не будем, мы будем делать все, чтобы он вернулся", – подчеркнул Муждабаев, говоря о позиции крымских татар.

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