Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» обурений прийняттям закону про гральний бізнес і хоче звернутися в зв'язку з цим до Президента України

Про це Андрій Пальчевський сказав в своєму блозі на Фейсбуці.

«Тільки що з огидою дізнався, що наші народні обранці, так звана «зелена хвиля», вони ж слуги, а тепер вороги народу, прийняли рішення про гральний бізнес з винесення останніх копійок з наших сімей. Нам карантин, нам злидні, а їм гральні заклади, тому що інших закладів, незважаючи на заяви керівників, явно не буде. Окрім відрази у мене це нічого не викликає», - заявив Андрій Пальчевський.

Він сказав, що не збирається про це мовчати і хоче звернутися до Президента України. «Клянуся - напишу президенту. Зателефоную ... Цю справу так залишати не можна», - наголосив Пальчевський.