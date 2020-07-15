Легалізація грального бізнесу в Україні була ганебним рішенням, яке не здатне допомогти економіці країни

Про те, чим обернеться для України нова ініціатива «Слуг народу», розповів у новому випуску програми «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв, повідомляє Politeka.net.

Він підкреслив, що гральний бізнес за визначенням не приносить доданої вартості. А тому він ніяк не допоможе економіці.

«Це тільки механізм перерозподілу коштів. І при цьому перерозподіл від бідних до багатих. Бідні понесуть свої гроші і зроблять власників ігорки ще багатшими», - пояснив ведучий.

Він також звернув увагу, що прийнятий закон робить гральний бізнес легальним практично повсюдно, адже ігрові автомати можна розміщувати вже в готелях від 3 зірок.

Крім того, Лесєв вказав на інший суперечливий нюанс: із закону прибрали норму про півкілометрової віддаленості гральних закладів від шкіл.

«Адже все, що вони роблять, спрямоване тільки на деградацію і руйнування», - наголосив ведучий.

Він припустив, що наступним кроком влади стане спроба легалізації проституції.

«Ще пара місяців, і вони нам почнуть розповідати, як в Штатах і Голландії легалізована проституція. І як всім добре…Аби зруйнувати державу, потрібно зруйнувати її суспільство. А щоб зруйнувати суспільство, потрібно заповнити його хибними цінностями», - пояснив Лесєв.

Він зазначив, що політична платформа правлячої партії зараз полягає лише в тому, щоб «рвати тут і зараз».

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