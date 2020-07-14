Парламентарии приняли историческое решение на сегодняшнем заседании

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, народные депутаты поддержали во втором чтении легализацию игорного бизнеса на территории Украины.

игорный бизнес

За соответствующее решение проголосовали 248 парламентариев.

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