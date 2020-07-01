«Слуг народа» снова засекли за постыдным занятием просто в зале Верховной Рады во время рассмотрения поправок к законопроекту об игорном бизнесе

Так во вторник, 30 июня, депутаты от фракции Слуга народа на рабочем месте занялись групповым об суждением вовсе не законотворческих вопросов, пишет «Знай» со ссылкой на «Буквы».

Народных избранников поглотила переписка о фестивале и алкопати, которая велась в чате под названием "Слуга народа. Комитет".

В переписке, которую удалось заснять одному из журналистов, обсуждалось то, чтобы "сделать вечеринку в формате алкотуризма". С таким предложением выступил один из участников данного чата.

По фото, кторое удалось сделать корреспонденту видно, что один из участников разговора предложил "сделать вечеринку в формате алко-туризма". Это вызвало оживленную дискуссию среди "слуг", которые оставляли реплики следующего содержания: "Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем", "Прямо фестиваль намечается!", "Фестивали запрещены, но бюджет есть" и другие.

Отличились не только слуги народа. Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный в сессионном зале парламента прямо во время голосования решил полакомиться бычками.

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