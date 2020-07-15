Легализация игорного бизнеса в Украине была позорным решением, которое не способно помочь экономике страны

О том, чем обернется для Украины новая инициатива «Слуг народа», рассказал в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев, сообщает Politeka.net.

Он подчеркнул, что игорный бизнес по определению не приносит добавленной стоимости. А потому он никак не поможет экономике.

«Это только механизм перераспределения средств. И при этом перераспределение от бедных к богатым. Бедные понесут свои гроши и сделают держателей игорки еще богаче», - объяснил ведущий.

Он также обратил внимание, что принятый закон делает игорный бизнес легальным практически повсеместно, ведь игровые автоматы можно размещать уже в отелях от 3 звезд.

Кроме того, Лесев указал на другой противоречивый нюанс: из закона убрали норму о полукилометровой удаленности игорных заведений от школ.

«И ведь все, что они делают, направлено только на деградацию и разрушение», - подчеркнул ведущий.

Он предположил, что следующим шагом этой власти станет попытка легализации проституции.

«Еще пара месяцев, и они нам начнут рассказывать, как в Штатах и Голландии легализована проституция. И как всем хорошо…Чтобы разрушить государство, нужно разрушить его общество. А чтобы разрушить общество, нужно заполнить его ложными ценностями», - пояснил Лесев.

Он отметил, что политическая платформа правящей партии сейчас заключается только в том, чтобы «рвать здесь и сейчас».

Напомним, Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "Последние вещи - в ломбард".

Как сообщала Politeka, Рада приняла важный закон, который многое изменит: что должны знать украинцы.

Также Politeka писала, что зашкваренные "Слуги народа" прямо в Раде решили заняться алкотуризмом: "Жахнем!".