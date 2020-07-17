Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський зізнався, що має проблеми з олігархами через те, що говорить правду

Про це він поділився в інтерв'ю "КП в Україні".

«Людям не дуже цікава правда, вони не люблять Правдорубів. Зараз говорити правду не таке велике геройство, як в тоталітарні часи. Але це все одно приносить проблеми. На мене ображаються великі люди, особливо олігархічного ладу, починаються гоніння. Але нічого, ми потерпимо ", - сказав він.

Пальчевський зазначив, що готовий поглиблювати конфронтацію з олігархами: "Я вважаю, що олігархат – це головне зло для України. Нехай вони викликають мене на дуель. Мені все одно, Коломойський це, Ахметов, Пінчук, Порошенко чи хтось інший. Я готовий . чи готові вони – ось питання ".

Голова "Перемоги Пальчевського" нагадав, що президент Зеленський обіцяв боротися з олігархами, але не впорався. "Моментально сам потрапив в цей капкан. Але після нього хоча б можуть відкритися перспективи. Якби при владі залишився Порошенко, він би загвинтив гайки так само, як Путін. Він би теж, натхненний Путіним, залишився б при владі до 2036 року", - вважає політик.