Те, що намагаються нав'язати Україні, набагато гірше, ніж "Придністров'я"

Про це в 2019 році в своєму блозі для Браузера написав журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський, повідомляє Politeka.

Автор дивується, що президент України Володимир Зеленський не розуміє цього. Або, що ще гірше, розуміє, але "вдає", що ні.

"Возз'єднання" з ОРДЛО це легітимація російської агресії, гарантоване розповзання конфлікту на територію всієї України і втрата суверенітету країни", – переконаний Піонтковський.

Журналіст акцентує увагу на тому, що українці, вимагаючи світ, зовсім не бажали самогубного "возз'єднання" з ОРЛДО під диктовку російського президента Володимира Путіна.

Світ, який за словами журналіста, сьогодні чекають українці, це припинення кровопролиття на Донбасі, постійно спровокованого російською стороною і звільнення сотень українських заручників.

"Відмовившись від спільних ігор з окупантами в "вибори" на окупованій території, Україна зможе знову мобілізувати міжнародну підтримку для досягнення своїх законних і справедливих цілей", – вважає Андрій Піонтковський. І пов'язано це з тим, вважає журналіст, що у світі продовжує зростати розуміння, що те, що відбувається в Україні, мають глобальний вимір.

"Хороший Гітлер і його прихильники в Росії і за кордоном – це сучасна інкарнація світового зла. Якщо Україна не вистоїть і її на аркані ОРДЛО відведуть в російське стійло, падіння України стане для Путіна таким же п'янким наркотиком, як для Гітлера аншлюс і здача йому Заходом Чехословаччини", – резюмував Андрій Піонтковський.

Politeka повідомляла, що журналіст Айдер Муждабаєв зробив несподівану заяву про ядерну зброю в Криму. За його словами, тільки самі жорсткі санкції Заходу, спрямовані на розвал Росії, зможуть перешкодити планам Кремля щодо розміщення ядерної зброї в аннексированном Криму.

Російський співак Юрій Лоза здивував дивним заявою про свободу слова в РФ. За його словами, в Росії панує свобода слова, подібної якій немає у світі. Він зауважив, що був у США і Європі, але нібито не помітив там свободи слова, яка існує в Росії.

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