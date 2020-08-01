Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував українських політиків за їх любов до розкоші

Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, у Верховній Раді зараз знаходяться зовсім не ті люди, які туди балотувалися.

"Відбувається якась метаморфоза з людьми, які потрапляють у владу. Вони стають небожителями", - вважає громадський діяч.

Пальчевський нагадав, що один з депутатів від "Слуги народу" не так давно переїхав у триповерховий особняк.

"Я чекаю час, коли я прийду в студію і розповім, що депутат з маєтку переїжджає в квартиру на Борщагівці, щоб подивитися, як живуть люди. "Якщо в країні все бідніють - багатством треба пишатися" - це думка наших депутатів. Ви подивіться, як вони одягнені. Вони всі виглядають як з обкладинки, хоч ще рік тому виглядали як чорти. Чому вони не соромляться? Тому, що нагорі немає задаючого тону", - упевнений Пальчевський.

Також він відзначив роль першої леді Олени Зеленської в цьому питанні.

"Вона завжди одягається гідно, скромно і зі смаком. А чому інші не можуть без дольче габанна і шанель?", - дивується Пальчевський.

Раніше Андрій Пальчевський висловився щодо боротьби з олігархатом в Україні.

За його словами, треба поміняти систему, при якій лише деякі українці володіють нереальним станом.

"Колись вони стояли просто при розвалі великої країни і отримали чомусь в одні руки заводи, фабрики, влада і чомусь це все якимись великими сім'ями оформлено", - заявив громадський діяч.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою: "Хто керує економікою насправді?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися: "Результат буде...".

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