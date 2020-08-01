Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, що Україна може стати популярнішою за Туреччину, як тільки ми почнемо обирати президентів, які «дивляться вперед»

Про це він розповів в ході нового відеозвернення у себе на Facebook (щоб переглянути, доскрольте до кінця), передає Politeka.

«Приїхала співробітниця з Туреччини. Відпочивала там з дитиною. Запитав, як там. Говорить – добре і смачно. Не поїхали до Одеси — там дорого і брудно. Питання — назавжди ми від них відстали, чи наздоженемо? Подумав, наздоженемо. Але за умови, що керівники країни ми більше не будемо вибирати архаїчних. Це що стосується Леоніда Макаровича, Даниловича, Вікторов всіх мастей, першого Володимира. Попри молодість, він також архаїчна», — зазначив він.

у нас дорого. .. и грязно.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 1. August 2020

До цього часу, стверджує Пальчевський, в таких курортних містах, як Одеса, буде «дорого і брудно».

«Вишиванки, глечики й бджілки — а далі все теж саме. Думаю, поки ми не зрозуміємо, що нам потрібні люди, які дивляться вперед, а не назад, будемо їздити в Туреччину. А в Одесі буде дорого і брудно», — підкреслив він.

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